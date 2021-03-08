محافظ القاهرة يوجه تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - وجه خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية فى اليوم العالمى للمرأة الذى يوافق 8 مارس كل عام، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية كافحت على مر التاريخ وأثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتستطيع تحمل المسؤولية وإثبات نفسها فى مختلف المجالات.





وأشار محافظ القاهرة، فى بيان له، إلى أن شهر مارس هو شهر المرأة المصرية بحق ففى يوم 16 مارس من كل عام تحتفل الدولة بـ"يوم المرأة المصرية" احتفاءً بنضالها على مر التاريخ وهو اليوم الذى سقطت فيه أول شهيدة مشاركة فى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال عام 1919، وذكرى تأسيس أول اتحاد نسائى فى مصر 1923، وفى 16 مارس من عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الانتخاب والترشيح، وهو أحد المطالب التى ناضلت المرأة المصرية من أجلها، كما يحمل شهر مارس الاحتفال بعيد الأم. وأكد محافظ القاهرة أن المرأة المصرية كانت دومًا نموذجًا مشرفًا وكانت ولاتزال تحمل بين جنباتها نموذجًا فريدًا يسهم فى مسيرة العمل الوطنى والإنسانى وكانت على مدار التاريخ شاهدًا وصانعًا لمجد هذا الوطن العظيم كما ساهمت مساهمة فاعلة فى الإقتصاد الوطنى وتحقيق النمو المنشود وقد ضربت المرأة المصرية أروع الأمثلة فى الشجاعة والصبر وقدمت أغلى ما لديها زوجًا وابنًا وأخًا فداءً لهذا الوطن العظيم.

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