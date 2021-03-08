فيديوجراف.. صندوق تحيا مصر سند المرأة

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الجهود التى يبذلها صندوق تحيا مصر لرعاية المرأة. وتأتى جهود صندوق تحيا مصر لرعاية المرأة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برعاية المرأة من جميع الجوانب الاقتصادية والصحية.

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