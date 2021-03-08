عاجل.. التعليم تعلن تفاصيل اختبارات النقل من 4 ابتدائى حتى 2 إعدادى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان: تُعقد 3 اختبارات ورقية مجمعة فى شهر مارس وأبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وتابعت: يُعقد الامتحان الشهرى فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهى ولا يدرج فى امتحانات الشهور التالية.

كما يُعقد امتحان مادة التربية الدينية فى نهاية الفصل الدراسى الثانى بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وأوضحت الوزارة مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية، كما يلى:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021.

مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:

اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021.

مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادى:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021.

مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادى:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021.

مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادى:

اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021.

اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021.

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