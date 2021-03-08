خلال لقائه برئيس مجموعة العربى.. مدبولى: الحكومة ندعم الصناعة الوطنية

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وأكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الدائم للصناعة الوطنية، ورجال الأعمال الجادين، والحرص على تذليل كل المعوقات بما من شأنه تهيئة المناخ الداعم لزيادة الاستثمارات، وتحقيق معدلات النمو فى هذا القطاع الحيوى الذى يعد قاطرة الاقتصاد، والذى يساهم بدور كبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص العمل.
وأشار المهندس محمد العربى إلى أن مجموعة "العربى" لديها 18 مشروعا لوجيستيا يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، وقد بدأ العمل فى 3 مشروعات منها، لافتا إلى أن بعض الأماكن تتميز بوجود صناعات بها، كما تضم مراكز تدريب لرفع قدرات ومهارات الأيدى العاملة، إلى جانب خدمات ما بعد البيع، وكذا معارض لتسويق المنتجات.
كما عرض الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى ما تم توفيره من سبل الرعاية للعاملين فى ظل أزمة كورونا، وكذا الاهتمام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية فى المنشآت الصناعية بالمجموعة لاستكمال العمل مع الحفاظ على صحة العاملين.
وأكد العربى أن المجموعة ستتولى إنشاء مستشفى للطوارئ، على إحدى قطع الأراضى التى تمتلكها، لتخدم العاملين فى مصانع المجموعة فى مدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية لأهاليهم وكذا السكان بالمنطقة، خصوصا فى ظل تكرار وقوع بعض الحوادث فى هذه المنطقة، كما سيتم تنفيذ سلم للمرور من الجانبين لحماية العاملين وأهالى المنطقة.
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