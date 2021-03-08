وزيرة الهجرة تعقد ثاني لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل» عبر ”زووم”

السفيرة نبيلة مكرم تعلن أرقام حسابات صندوق تحيا مصر لتلقي الدعم الخاص بمبادرة "حياة كريمة"
السفيرة نبيلة مكرم: من المقرر تنظيم زيارة لمنطقة الواحات البحرية للترويج لإنتاجها من التمور في ضوء دعم القرى المنتجة والمُصنعة
بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي 8 مارس، عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، وذلك بمشاركة السيدة/ ليلى بنس مستشارة إدارة الثروات بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية كضيف شرف اللقاء، إلى جانب 50 سيدة أخرى من المصريات بالخارج في عدد من دول العالم.
وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسيدة ليلى بنس ضيف شرف اللقاء وبالسيدات الأخريات المشاركات، وقدمت التهنئة لهن جميعا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مثمنة جهودهن ودورهن في مجتمعاتهن بالخارج سواء على مستوى الأسرة أو العمل، أو من أجل دعم الدولة المصرية والترويج لكل إنجازاتها وهو محور مبادرة "مصرية بـ100 راجل"، التي تكمن أهميتها في وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة فيها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.
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