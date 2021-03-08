في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع وزيريّ خارجية مصر واليونان، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 8 مارس الجاري، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، حيث تناول الجانبان سُبل تطوير مجالات التعاون بين الدولتيّن، كما تباحثا حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.
وفي تصريح للسفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيرين أكدا على متانة العلاقات المصرية اليونانية وأواصر الصداقة التي تجمع البلديّن على كافة الأصعدة، حيث أشار الوزير شكري إلى اهتمام مصر بتيسير تدفق الاستثمارات اليونانية إلى مصر وتذليل العقبات التي قد تواجه شركاتها في مصر، فضلاً عن دعم التعاون السياحي بين البلديّن. بالإضافة إلى تطلع مصر لسرعة تدشين تعاون بين الدولتيّن في مجال الطاقة.
وأضاف المٌتحدث الرسمي أن جلسة المباحثات تناولت كذلك عدداً من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث أبدى "شكري" و"ديندياس" ترحيبهما بمستوى التشاور السياسي بين الدولتيّن لتنسيق المواقف تجاه كافة التطورات التي تشهدها المنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يستقبل نظيره اليوناني لبحث التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.