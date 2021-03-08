تجديد حبس السائق المتهم في حادث طريق الكريمات 15 يوماً على ذمة التحقيق

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الإثنين، حبس السائق المتسبب فى حادث طريق الكريمات، والذى أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصاً، بعد اصطدام سيارة مقطورة بميكروباص 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل والإصابة الخطأ، وواجهته بتحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود والمصابين. وقال السائق فى التحقيقات، إن عجلة القيادة انحرفت من يده دون قصد، بعد انفجار أحد إطارات السيارة، ولم يستطع السيطرة عليها، أو تفادى السيارة الميكروباص، ما أسفر عن وقوع الحادث، كما استمعت جهات التحقيق لأقوال مساعد سائق السيارة المقطورة. وأمرت جهات التحقيق بإجراء تحليل عينة مواد مخدرة للسائق المتهم فى الحادث. وكان طريق الكريمات شهد حادث مأسوي أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا، حيث أكد سائق السيارة المتسببة في حادث الكريمات أنه ارتكب الواقعة دون قصد، بعد انفجار الإطار الأمامي للسيارة وانقلابها وثم اصطدمت بميكروباص. وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بانقلاب سيارة بطريق الكريمات ووجود متوفين ومصابين بدائرة مركز أطفيح. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير إحدى سيارات النقل "مقطورة" قيادة "سائق – مقيم ببنى سويف" بالطريق ، انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها وتخطيها الحاجز الخرساني بمنتصف الطريق واصطدامها بالمواجهة بـ"ميكروباص" أثناء قدومه بالطريق المقابل من محافظة أسيوط، مما أسفر عن "مصرع وإصابة 23 شخصا، وحدوث تلفيات بسيارة النقل وتهشم "الميكروباص".

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