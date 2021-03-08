المصريين الأحرار يهنئ المرأة باليوم العالمى

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة إيناس صبحى، أمينة المرأة بالحزب، إننا نشهد احتفالات اليوم العالمى للمرأة ومصر تخطو بقوة ورؤية رئاسية جادة لدعم دور المرأة كونها شريك أساسى وفاعل فى المجتمع، ولذا نشكر القيادة السياسية على الآفاق المتعددة التى باتت متاحة للمرأة المصرية بعد عقود عجاف.

وأضافت أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، أن مارس شهر الاحتفال باليوم العالمى وعيد الأم تقديرا لدور والمكانة العظيمة للمرأة ولاسيما بأنها عمود الخيمة وحجر الزاوية فى بناءً الأسرة وتخريج أجيال تخدم المجتمع والحضارات بينما الإنسانية بأثرها.

وأكدت أن نجاح المرأة عمومآ والمصرية خاصة نموذجًا يتجلى فى كافة المجالات من أعلى المناصب وصولا للحرف والأعمال التى كانت قاصرة على الرجال نظرا لما تحتاجه من مشقة وجهد.

وأشارت إلى أن المرأة المصرية خاضت معركة وجود على مدار عقود طويلة حتى تواجه الصورة النمطية ومجابهة موروثات وتابوهات باليه، حتى حازت دعم قيادة رشيدة مما يؤهل وبقوة إلى خدمة الأجيال القادمة من النساء والفتيات ويحققن مزيد من الانتصارات والنجاحات.