الفريق أول محمد زكى يضع إكليل الزهور على نصب الشهيد نيابة عن الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى تواكب ذكرى استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق فى التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفى نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة، وفى سياق متصل أناب القائد العام للقوات المسلحة قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بهذه المناسبة رافقهم خلال المراسم السادة المحافظين ومديرى الأمن.