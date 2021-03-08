فيديو.. مراسم تسلم الرئيس السيسى أوراق اعتماد 15 سفيرا جديدا

جدة - نرمين السيد - ورحب الرئيس، بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة. وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السفراء الجدد هم: بوتابورن إيوتوكسان – سفير مملكة تايلاند. لويس دوما – سفير كندا. محمد بن يوسف – سفير الجمهورية التونسية. مانويل موراليس لاما – سفير جمهورية الدومينيكان. لطفى رؤوف- سفير جمهورية إندونيسيا. أمجد عودة العضايلة - سفير المملكة الأردنية الهاشمية. نتسيكى جوزيف ماشيمباى- سفير جمهورية جنوب أفريقيا. ماريموتو باتمانادن- سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. فيليو هانوشيك هيفينداكا- سفير جمهورية ناميبيا. عبد الله بن ناصر بن مسلم الرحبي- سفير سلطنة عمان. إلياس شيخ عمر أبوبكر- سفير جمهورية الصومال الفيدرالية. حمد سعيد الشامسى- سفير دولة الإمارات العربية المتحدة. ساجد بلال – سفير جمهورية باكستان الإسلامية. سيرج دانيون – سفير جمهورية بنين. بونيم شوانجوم – سفير جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

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