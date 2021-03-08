العامة للرعاية الصحية: المرأة فى عهد السيسى تشهد عصرا ذهبيا

جدة - نرمين السيد - أرسلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل "الاجتماعى"، تحية شكر وتقدير لجميع العاملين بين صفوفها من فتيات وسيدات عظيمات، شاركن فى تحقيق طفرة من خلال عملهن بالهيئة وفروعها بالمحافظات الأربع التابعين لمنظومة التأمين الصحى الشامل.





وأضافت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه بالتزامن مع اليوم العالمى للمرأة والذى يحتفل به العالم فى 8 مارس من كل عام، وجهت الهيئة تحية شكر وتقدير وإعزاز لكل مساهمات سيدات الهيئة، وتقديرًا لدورهن العظيم فى تحقيق مستهدفات الهيئة.

وتابع البيان، أنه يتم الاحتفال باليوم العالمى للمرأة هذا العام تحت شعار "المرأة فى القيادة: تحقيق مستقبل متساوى فى عالم COVID-19".

ووفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فوباء فيروس كورونا يمكن أن يقضى على 25 عامًا من العمل المتزايد من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، إذ تقوم السيدات بقدر أكبر من الأعمال المنزلية والرعاية الأسرية بسبب الوباء، والذى بدوره يمكن أن يؤثر على فرص العمل والتعليم بالنسبة لهن.

واستكمل البيان: "نسبة السيدات بين الكوادر البشرية بالمقر الرئيسى للهيئة فى القاهرة وفروعها بالأربع المحافظات تخطت الـ60%، فعلى سبيل المثال لا الحصر تخطت نسبة السيدات بين الطواقم الطبية والإدارية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر 56%، أما فى محافظة بورسعيد فتخطت نسبتهن الـ67%.

ومن جانبه وجه الدكتور أحمد السبكي، الشكر لجميع سيدات مصر بشكل عام والفرق الطبية والإدارية العاملات بالهيئة ومنشآتها وفروعها من الكوادر النسائية بشكل خاص، وذلك بمناسبة هذا اليوم الذى حددته منظمة الأمم المتحدة كرمز للمرأة وحقوقها.

وثمن دور المرأة وما حققته من إنجازات على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والطبية، لافتًا إلى أن جميع الشواهد تؤكد على أن مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجعل عصره عصرًا ذهبيًا للمرأة المصرية بشكل عام، ولا سيما السيدات فى مجال الرعاية الصحية باعتبارهن راعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع، ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى لـcovid 19.