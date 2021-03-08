التعليم توضح طرق تقييم طلاب الخارج للصفين الأول والثانى الثانوى

جدة - نرمين السيد - أوضحت وزارة التربية والتعليم، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الإثنين، طرق تقييم الطلاب فى جميع الصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى بنظام أبناؤنا فى الخارج.





وأشار إلى أن امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا فى الخارج، تعقد لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى "Online" بنظام الامتحان المنزلى "Take home exam". يذكر أن وزارة التربية والتعليم، اتخذت جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، خلال إجراءات الامتحانات بالمدارس، كما حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعى، وإجراء فحص درجة الحرارة قبل دخول اللجان.

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