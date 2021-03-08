التعليم: تقييم مواد الأنشطة بجميع المراحل مسؤولية المعلمين بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إلى أنه يتولى معلمو المدارس تقييم الطلاب فى هذه المواد، كل معلم يختص بالصفوف المكلف بها وذلك تحت إشراف مدير المدرسة بالتزامن مع الاختبار المقرر عقدة خلال شهر مايو.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، اتخذت جميع الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، خلال إجراءات الامتحانات بالمدارس، كما حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعى، وإجراء فحص درجة الحرارة قبل دخول اللجان.