جدة - نرمين السيد - قال فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، إن عدد من قيادات الحزب سيتوجهون إلى ضريح زعيم الأمة سعد باشا زغلول لإحياء الذكرى الوطنية لثورة 1919 فى 9 مارس عندما خرج الشعب المصرى عن بكرة أبيه بجميع فئاته وطبقاته بثورة ضد المحتل البريطانى والمطالبة بالإفراج عن سعد باشا زغلول ورفاقه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. الوفد يحتفل بذكرى ثورة 1919 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.