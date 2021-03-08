جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير الشامسى، عن اعتزازه بتمثيل الإمارات فى مصر لما تختزله من مكانة وحيثية خاصة فى قلب الوطن العربى، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم فى دعم أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما نقل السفير الشامسى، تحيات القيادة الاماراتية للرئيس المصرى الذى حمله بدورة تحياته لقيادة الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات حمد الشامسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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