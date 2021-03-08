الرئيس السيسى يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات حمد الشامسى

جدة - نرمين السيد - وأعرب السفير الشامسى، عن اعتزازه بتمثيل الإمارات فى مصر لما تختزله من مكانة وحيثية خاصة فى قلب الوطن العربى، مؤكداً حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم فى دعم أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما نقل السفير الشامسى، تحيات القيادة الاماراتية للرئيس المصرى الذى حمله بدورة تحياته لقيادة الدولة.