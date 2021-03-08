ياسمين فؤاد تعلن نجاح محميات البحر الاحمر فى انقاذ الدوجونج

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح محميات البحر الاحمر فى إنقاذ حيوان عروس البحر " الدوجونج“ العالقة في شباك صيد بمنطقة مرسي مبارك بمدينة مرسي علم و ذلك بمشاركة العاملين فى الانشطة البحرية من مرشدي السنوركلينج .

وكان قد ورد بلاغ من مركب سياحى يفيد بوجود شباك علي جسم الدوجونج بمنطقه مرسي مبارك حول منطقه الذيل فور ورود المعلومات اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة توجيهاتها بسرعة التحرك و اتخاذ الاجراءات لإنقاذ الدوجونج وعلي الفور تم رفع حالة الاستعداد من المتطوعين بالمنطقة و التحرك بمشاركة عدد من مرشدي السنوركلينج واتمام عمليه الانقاذ وسحب الشبكة العالقة علي الحيوان.

وتتقدم وزارة البيئة بالشكر لكل من ساهم فى انقاذ الدونجونج من العاملين بالانشطة البحرية و السنوركلينج و الريس محمد العمدة الذى قام بالابلاغ عن الواقعة على جهودهم فى حماية التنوع البيولوجى و الحياة البحرية.

جدير بالذكر أن الأطُوم المعروف بعروس البحر أو بقرة البحر، (Dugong dugon) هو حيوان ثديي بحري كبير، يتراوح طوله بين2,50 و 3 أمتار، له "ذراعان" في شكل زعنفتين مستديرين ، ويستخدم شفتيه العضليتين الكبيرتين (القليا مشقوقة) لتمزيق الحشائش البحرية البحرية ، أضراسه القوية و"الداهسات" الصلبة في مقدم فكيه تطحن الطعام. وللذكر قاطعان صغيران يشبهان الناب ، ويرتحل عادة في أزواج أو مجموعات صغيرة. وبعد حمل يدوم 13 الى 14 شهراً، تضع الأنثى عادة مولوداً واحداً في الماء ، وتمثل حيوانات الاطوم احد اهم عوامل الجذب السياحي بالنسبة لمنطقة مرسى علم والتي تعتمد في الأساس على عوامل التميز في التنوع البيولوجي والطبيعة الفريدة لسواحلها وتعمل كافة المنظمات البيئية على التوعية بالحفاظ عليه وعدم تعرضه للضغوط البشرية أو الصيد الجائر.