أبوشقة: 30 يونيو أنصفت المرأة.. والرئيس السيسى وضعها فى المكانة اللائقة بها

جدة - نرمين السيد - قال المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن المرأة المصرية حققت الكثير من المكاسب، لا سيما بعد ثورة 30 يونيو التى أنصفت المرأة، ونظرت إلى أهمية تمكينها ومساعدتها فى الحصول على حقوقها باعتبارها شريكة للرجل فى النهوض بالمجتمع والأخذ به نحو التقدم والرقى، فى عالم لا يعرف إلا الدول القوية التى تستفيد من كل عنصر بشرى فيها، وتعمل على تقويته من أجل أن يكون لبنة تضيف إلى المجتمع وتساعد فى إبرازه بين المجتمعات الأخرى.





وأضاف أبوشقة، فى تصريح له، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعطى دفعة قوية للمرأة المصرية، وأكد فى الكثير من أحاديثه أهمية مشاركة المرأة فى بناء المجتمع ووضعها فى المكانة اللائقة بها، ولذلك حرص على إسناد المهام القيادية للعديد من النساء، فزاد عدد الوزيرات فى الحكومة المصرية، وتولى عددا منهن وزارات مهمة وذات ثقل فى الدولة، إيمانًا منه بقدرات المرأة، وأنها لا تقل عن الرجل فى القيادة. وأوضح رئيس حزب الوفد، أن عهد الرئيس السيسى شهد ازدهارًا للمرأة فى العديد من المجالات، واهتم الرئيس اهتمامًا شديدًا بإبراز صورة النساء الناجحات والمكافحات، وهو ما نراه فى العديد من اللقاءات التى يظهر فيها تقدير الرئيس للمرأة، كما شهد عهد السيسى، زيادة واضحة فى عدد النائبات فى البرلمان، بما يمثل أضعاف ما كان موجودًا فى العقود السابقة، حيث أوجب التعديل الدستورى 2019 أن تمثل المرأة فى مجلس النواب بنسبة لا تقل عن 25% على الأقل. ووجه تحية تقدير وإجلال وتبجيل للمرأة المصرية لدورها الوطنى والأسرى الذى هو محل تقدير وإعجاب واحترام من الجميع.

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