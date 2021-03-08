صور.. محافظ الإسكندرية يناقش مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود

جدة - نرمين السيد - عقد محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بالتنسيق مع وزارة الإسكان، على غرار مدينة "الروبيكى بالقاهرة" والمقرر إنشائها بمدينة برج العرب الجديدة.





جاء الاجتماع للوقوف على جميع الإجراءات والتجهيزات للبدء فى تنفيذ المشروع، والذى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بصناعة المدابغ وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها.

وقال الشريف، إنه جارى تخصيص 70 فدانًا بمدينة برج العرب الجديدة لإقامة مشروع مدينة المدابغ الجديدة متكاملة جميع المرافق، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صناعى جديدة لتلك المنطقة على أعلى مستوى.

وأوضح أن المحافظة بالتنسيق مع الوزارات وجميع الجهات المعنية حريصين على إنشاء مدينة المدابغ على كفاءة عالية والاستفادة من خبرات وتجربة مشروع مدينة مدابغ "الروبيكى بالقاهرة" وتطويع تلك التجربة بما يتناسب مع طبيعة محافظة الإسكندرية.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أنه يجرى دراسة تطوير صناعة المدابغ بالمحافظة بما يتناسب بالمشروع، لافتًا إلى أن صناعة المدابغ من أهم الصناعات التى تقوم بتصدير جلود للعالم كله ولا يمكن الاضرار بها أو الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن المحافظة بها عدد 33 مدبغة حاليًا.

حضر الإجتماع، اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، وعصام بدوى، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلى عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما حضر رؤساء شركات المرافق، وممثلى عن وزارة الصناعة وجهاز شؤون البيئة، ومسؤولى وزارة الرى والموارد المائية، وجميع الجهات التنفيذية المعنية.