نيفين القباج تستعرض جهود وزارة التضامن فى رعاية المرأة

جدة - نرمين السيد - وأضافت القباج، فى تصريحاتها بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تولى أهمية للفتيات والمرأة الريفية والمرأة المُعيلة وذوات الإعاقة، بالإضافة إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، كما تتعاون الوزارة مع الشركاء المعنيين بسياسات وبرامج حماية وتمكين المرأة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية أو قطاع خاص.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ارتفع لـ3.81 مليون أسرة بإجمالى 14.3 مليون فرد، وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهن البطاقات الصادرة 75.5%، كما تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643.000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومى، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، وفيما يتعلق بصرف النفقة من صندوق تأمين الأسرة، بلغت النفقة المنصرفة فى 31-12-2020 ما يقرب من 4.46 مليار جنيه.

وأشارت الوزيرة، إلى أن برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتى لديهن طفلين كحد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيمات للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، حيث استهدف البرنامج فى عام 2019-2020 إجمالى 41.000 أم بتكلفة بلغت 56.68 مليون جنيه ممول من برنامج الأغذية العالمى، كما يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يومًا تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

وفيما يتعلق ببرنامج 2 كفاية، أكدت القباج، أنه تم تطوير عيادات تنظيم الأسرة، حيث تم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة، وتنفيذ 5.306.713 زيارة طرق أبواب، وعقد 4.374 ندوة، و42 مسرح شارع، استفاد منها أكثر من مليون سيدة، بمشاركة 108 من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة وللتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل 804 ألف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.

أما فيما يتعلق بالمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، قام المشروع خلال هذا العام بتنفيذ 620 فاعلية تدريب مُباشر، كان للسيدات والفتيات المصريات نصيب كبير منها، حيث تم تدريب 12.017 طالبة داخل 5 جامعات بأربع محافظات، وتدريب 5.624 مكلفة خدمة عامة بعشرين محافظة، بالإضافة إلى تدريب 1.190 فتاة بمراكز الشباب على مستوى 12 محافظة، كما تدريب 629 فتاة مقبلة على الزواج وخطابهن.

كما تمت مُشاركة 1.111 سيدة وفتاة فى تدريبات مودة التفاعلية عبر الانترنت والتى تم تنفيذها للتأقلم مع جائحة كورونا، واحتلت الإناث نسبة 75% من زوّار منصة مودة الرقمية، حيث وصل عددهن إلى 3.000.000 مستفيدة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تقدم قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء، وبلغ الرأسمال الأساسى للقروض الميسرة ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مصرى موجه لـ 240.000 سيدة بالمقارنة بـ500 مليون جنيه مصرى موجه لـ 80.900 سيدة فى عام 2018 لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع الأخذ فى الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز فى المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، كما أن 75% من القروض موجهة للنساء مقابل 25% موجهة للرجال.

كما تم زيادة نسبة مكلفات الخدمة العامة من 38 ألف مُكلفة إلى 120 ألف مكلفة سنويًا بنسبة زيادة قدرها 32%، ويتم توزيعهن على 16 وزارة و8 هيئات حكومية بما يشمل 59 مجالا.

وأوضحت أنه تم إطلاق برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى 27 فبراير 2020، حيث يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى لتكوين قيم واتجاهات مجتمعية إيجابية تؤدى الى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة فى تجاه 12 قضية مجتمعية، منها صحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، والزيادة السكانية، وختان الأناث، حيث تم بناء قدرات 2.500 من الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والعاملين فى الوزارة على أساليب التوعية لقضايا البرنامج، كما تم إنشاء 125 فصل لمحو الأمية بالتعاون مع مبادرة لا أمية مع تكافل.

وفيما يتعلق بمراكز استضافة وتوجيه المرأة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنها إحدى الخدمات المتوفرة لدى الوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة والتى تهدف إلى حماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف وتمكينهن ومساعدتهن على إعادة الدمج فى الأسرة والمجتمع بشكل صحيح من خلال تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا.

وتشرف وزارة التضامن على 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة على مستوى الجمهورية، وجار افتتاح مراكز أخرى فى عدد من المحافظات.