التعليم تنشر جدول حصص المواد الأساسية على قناة مدرستنا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن هذه الجداول هى للأسبوع السادس عشر للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فى الفترة من يوم الأحد 7 مارس حتى السبت 13 مارس 2021. يذكر أن تردد القناة التعليمية "مدرستنا" هو: 12303 أفقى، و معدل الترميز: 2750، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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