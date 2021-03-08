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التعليم تنشر جدول حصص المواد الأساسية على قناة مدرستنا

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أحمد عبد الحافظ 2021-03-08 17:51 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة إن هذه الجداول هى للأسبوع السادس عشر للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، فى الفترة من يوم الأحد 7 مارس حتى السبت 13 مارس 2021.

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يذكر أن تردد القناة التعليمية "مدرستنا" هو: 12303 أفقى، و معدل الترميز: 2750، ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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