صور.. بروتوكول بين جامعة سوهاج ومديرية الصحة للتعاون فى مجال الرعاية الطبية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعمانى القائم بأعمال عميد كلية الطب البشرى، والدكتور مصطفى عبالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حمدى سعد مدير المستشفى الجامعى، والدكتور علاء أحمد على مدير عام الطب العلاجى، والدكتور إيهاب يوسف منسق عام غرفة الأزمات ومدير مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، والدكتور إيهاب هيكل مدير عام مستشفى سوهاج العام، والدكتور أحمد عز مدير إدارة المتابعة.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن البروتوكول يهدف إلى التعاون المشترك فى مجالات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج التدريب، مشيرًا إلى أن بنود البروتوكول تنص على تلبية كلية الطب احتياجات المستشفيات العامة والمركزية والمراكز المتميزة للأمومة والطفولة التابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وذلك من خلال توفير أعضاء هيئة التدريس فى جميع التخصصات بمقابل مادى لليوم الواحد، إلى جانب التزام أعضاء هيئة التدريس باللوائح والقوانين الداخلية لهذه المستشفيات والمراكز.

وأضافت الدكتورة كريمة حامد، أن البروتوكول سيساهم فى تدريب الأطباء المقيمين وأطباء الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه سيتم توفير الإقامة والإعاشة وبدل انتقال مناسب للطبيب المتعاقد حال أداء العمل وفقًا للبروتوكول الموقع، مع التزام الأطباء بالقوانين واللوائح الداخلية للمنشآت الصحية المتعاقدين للعمل بها بالعيادات والأقسام الداخلية والرعاية المركزة، وغيرها مما تستوجبه الضرورة والاستدعاءات الطارئة.