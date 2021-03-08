الجمعة.. الأوقاف تفتتح 53 مسجدا جديدا

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالى 55 مسجدًا، الجمعة المقبلة، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 1006 مساجد حتى تاريخه.





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