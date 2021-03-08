هبة عبدالعزيز: يوم المرأة يواكب ذكرى حق المصريات فى التصويت

جدة - نرمين السيد - قالت الكاتبة الصحفية هبه عبدالعزيز، أن يوم 8 مارس من كل عام أصبح رمزًا لنضال وتضحيات النساء ولحقوقهن على المستوى العالمى، وأن الاحتفال به بشكل سنوى لا يعكس فقط نوعًا من الرمزية للتعبير عن تقدير دور المرأة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنه يشير أيضًا إلى التأكيد على أن ضمان حقوق المرأة لا يزال فى حاجةٍ إلى حشد الجهود الدولية خلف هذا الهدف.





وأضافت أن المرأة المصرية إحتفلت منذ عدة أيام بالذكرى 65 على صدور قانون الانتخاب المصرى الذى منحها حق الإنتخاب والترشح على مقاعد البرلمان المصرى لأول مرة فى تاريخها السياسى، لتصبح نقطة الانطلاق الأولى فى تحقيق التمكين السياسى، لتصل اليوم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبفضل دعم القيادة المستمر بنسبة تمثيل النساء لما يتعدى الـ 25% أى ربع المقاعد بالتقريب داخل أروقة البرلمان.

وأشارت عبد العزيز، إلى الخلفية التاريخية لهذا اليوم قائلة: لقد برز تاريخ 8 مارس بالتزامن مع ظهور أنشطة الحركة العمالية منذ بداية القرن العشرين، وتحديدًا فى أمريكا الشمالية وعددٍ من دول أوروبا، ففى مدينة نيويورك، وتحديدًا فى عام 1856، كان قد خرج الآلاف من النساء فى الشوارع للاحتجاج على الظروف الإنسانية القاسية التى كُنّ يُجبرن على العمل فى ظلّها، لكنّ الشرطة حينها اعترضت طريقهن ونجحت فى تفريقهنّ، ومع ذلك فقد ساهمت تلك التظاهرت فيما بعد فى دفع عددٍ من السياسيين والمسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول أعمالهم، ما ترتب عليه بروز هذه القضية بشكل ملح يحتاج إلى النظر فيه.

وأصافت أن هذا العام تحديدا نحتفل فى اليوم العالمى للمرأة تحت شعار "المرأة فى القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ فى عالم COVID-19"، فالإهتمام متجه للجهود الكبيرةالتى تبذلها النساء والفتيات حول العالم فى تشكيل المستقبل وأيضا التعافى من جائحة COVID-19، ويسلط الضوء أيضا على الفجوات المتبقية بين الجنسين.

واختتمت، أن الأمم المتحدة أطلقت بهذه المناسبة حملة "التزامك باختيار تحدى عدم المساواة، وامتناع التحيز، والتشكيك فى الصور النمطية، والمساعدة فى تشكيل عالم شامل".