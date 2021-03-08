انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم المستندات والإجراءات اللازمة لنقل ملكية عداد الكهرباء والرسوم المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سوف نقدم لكم في هذا المقال أهم المستندات والإجراءات اللازمة لنقل ملكية عداد الكهرباء التابع لعقار أو وحدة سكنية أو التنازل عنه، فهناك بعض الأمور التي يجب التأكد من صحتها لإتمام عملية نقل الملكية بطريقة صحيحة، مع معرفة أنه عند شراء أو عقار أو وحدة سكنية من ورثة مالك العقار الفعلي عند وفاته، فيجب توفر موافقة من جميع الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وتكون هناك رسوم بسيطة عند نقل ملكية العداد تقدر بنحو ١٢٩ جنيه مصري فقط مع دفع قيمة العداد الجديد كاملة أو تقسيطها.

المستندات اللازمة لنقل ملكية عداد الكهرباء

يجب توفر صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد وأيضا السابق لعداد الكهرباء في حالات التنازل عن ملكية العداد وأيضا يجب إحضار أصول بطاقات الرقم القومي للاطلاع عليها.

يجب ووفر صورة من عقد ملكية العقار أو إيجاره مع توفر أصل العقد للاطلاع عليه.

إذا لم يمكن حضور مالك العداد شخصيا يمكن تقديم صورة من توكيل عام رسمي، وصورة من بطاقة الرقم القومي للموكل مع توفر الأصول للاطلاع عليها أيضا، فيمكن نقل ملكية عدادات الكهرباء بوجود توكيل رسمي.

يجب توفر إيصال كهرباء بتاريخ حديث للعداد المراد نقل ملكيته أو صورة من العداد نفسه.

أهم الإجراءات اللازمة لنقل ملكية عداد الكهرباء

يجب اتباع بعض الإجراءات والقواعد عند نقل ملكية عدادات الكهرباء حتى لا تتعرض للمساءلة أو تأخر الإجراءات، فيجب أولا التأكد من وجود مالك العقار أو الوحدة السكنية أو وجود توكيل رسمي منه للمالك الحديد أو للمحامي الموكل عنه لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل ملكية العداد فيتم إتباع الآتي: