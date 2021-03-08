قرار جمهورى بإنشاء مؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى رقم 86 لسنة 2021، بإنشاء مؤسسة جامعية باسم الجامعات الأوروبية فى مصر "EUE" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى "لندن ووسط لانكشاير" داخل مصر، وتتمتع كل مؤسسة وكذلك كل فرع بشخصية اعتبارية.





الجدير بالذكر أن "الجامعات الأوروبية فى مصر EUE" تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، وسيكون مقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور محمود هشام عبدالقادر رئيس مجلس الأمناء، وستضم جامعات ذات تصنيف متقدم عالميا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتعاقد مع الـ50 جامعة الأولى فى العالم.

وستسضيف الجامعات الأوروبية فرع "جامعة لندن"، التى تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، بالإضافة إلى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالميًا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الإجتماعية، وحصل منها 18 عالمًا على جائزة نوبل، حيث ستقدم الجامعة عدد 12 تخصصًا متميزًا فى "الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية وغيرها".

وستقدم الجامعة سبعة برامج فى "هندسة وعلوم الحاسبات، وتعلم الآلة والذكاء الإصطناعى، وتطوير الويب والهاتف المحمول، الحوسبة المادية وانترنت الأشياء، والواقع الافتراضى وتطوير الألعاب وتجربة المستخدم"، وسيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمى لكلية جولد سميث.

كما يوجد ائتلاف مكون من عدد سبعة كليات ومؤسسات جامعة لندن، ممثلة فى كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة العاشرة على العالم، وحصل منها 34 عالمًا على جائزة نوبل والكلية الملكية فى لندن وغيرها، وستمنح درجة الليسانس فى القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس فى علم النفس من الكلية الملكية فى لندن King’s College والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل عدد 12 عالمًا على جائزة نوبل من هذه الكلية، كما سيتم تقديم الدراسات العليا فى القانون "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" تحت الإشراف الأكاديمى من كلية الملكة مارى بجامعة لندن وكلية لندن الجامعية.

وستستضيف EUE جامعة وسط لانكشاير وتمنح درجات البكالوريوس فى الهندسة والعلوم الهندسية فى تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات ومنها "الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطياريين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات"، كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه فى هذه التخصصات.

وتتميز الجامعة الأوروبية بعراقتها حيث تم إنشاؤها منذ عام 1828، وتعد الجامعة الأولى فى إنجلترا فى مجال العلاقات الدولية مع جامعات العالم، كما ترتبط بالصناعة من خلال حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والإبتكار والذى سيتم إنشائه فى مجمع الجامعات الأوروبية فى العاصمة الإدارية الجديدة.