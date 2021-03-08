لمنح الماجستير والدكتواه.. وزير الأوقاق يوقع بروتوكول مع جامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أنه سبق ووقعت الوزارة ثلاثة عشر بروتوكول تعاون بين الأوقاف والجامعات المصرية هى: (جامعة عين شمس – جامعة أسوان – جامعة جنوب الوادى قنا – جامعة العريش – جامعة مطروح – جامعة سوهاج – جامعة المنوفية – جامعة بنى سويف – جامعة جنوب الوادى فرع البحر الأحمر – جامعة الأقصر – جامعة بور سعيد – جامعة المنصورة – جامعة الإسكندرية) لفتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بها.

وتكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف وهذه الجامعات، بحيث تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% الأخرى، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية، وذلك على النحو التالى:-

– جامعة عين شمس لأئمة القاهرة الكبرى.

– جامعة أسوان لأئمة أسوان.

– جامعة جنوب الوادى لأئمة قنا.

– جامعة المنصورة لأئمة الدقهلية.

– جامعة العريش لأئمة شمال سيناء.

– جامعة مطروح لأئمة مطروح.

– جامعة سوهاج لأئمة سوهاج.

– جامعة المنوفية لأئمة المنوفية.

– جامعة بنى سويف لأئمة بنى سويف.

– جامعة جنوب الوادى فرع البحر الأحمر.

– جامعة الأقصر لأئمة الأقصر.

– جامعة بورسعيد لأئمة بورسعيد.

– جامعة الإسكندرية لأئمة الإسكندرية.

– جامعة القاهرة لأئمة القاهرة الكبرى.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف، للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها فى جميع المجالات، وفى إطار استراتيجية بناء الوعى لعام 2021م.