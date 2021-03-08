عاجل.. السيسى يوجه بالاستعانة بالمرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة للاستعانة بالمرأة فى هاتين الجهتين.





يأتى ذلك تفعيلاً للاستحقاق الدستورى بالمساواة وعدم التمييز تفعيلاً كاملاً، وتأكيدًا على جدارة المرأة فى تولى المناصب المختلفة، وتعظيمًا لما تحققه من نجاحات فى جميع المجالات التى تعمل بها. وبدأت وزارة العدل، فى تنفيذ هذا التوجيه والتواصل مع الجهتين القضائيتين لوضعه موضع التنفيذ فى أقرب وقت.

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