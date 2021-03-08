قد المسئولية.. فيلم تسجيلى يرصد حكايات الشرطة النسائية

جدة - نرمين السيد - انتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، فيلم تسجيلى بعنوان "قد المسئولية" بمناسبة اليوم العالمى للمرأة يرصد حكايات عن الشرطة النسائية وطبيعة العمل الأمنى و أوجه المساعدة التى يقدمونها إلى المواطنين، والصعوبات التى يواجههم خلال عملهم.





وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، قد وجهت رسالة لكل امرأة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يحتفل به العالم اليوم الأثنين قائلة: "ورسالتى لكِ اليوم، كونِ قوية، ناجحة، شجاعة، طموحة، واثقة في ذاتك وقدراتك، قائدة، حازمة وحاسمة، واحلمِ كما شئتِ فأنتِ شريك رئيسى فى البناء والتنمية. وقالت مايا مرسى أنه فى ظل جائحة فيروس كورونا تحملتِ ظروف وتحديات لم يشهدها العالم منذ عقود، كنتِ القدوة والنموذج في العطاء والتضحية بلا حدود، داخل الأسرة وفى العمل وفى خدمة الوطن.

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