البيئة: دعم الاقتصاد الدوار بقطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بـ 3 ملايين دولار 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" ولمدة ثلاث سنوات وبتكلفة 3 ملايين دولار.

ولفتت إلى أن ذلك ياتى التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة لاستعراض جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة. ( نستلة، بدارة، بانلاستيك، we care ). وعدد من منظمات المجتمع المدنى.

وأوضحت فؤاد ان المشروع يهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.

وأشارت إلى أن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية،و تقليل أي تأثير سلبي على الصناعة.

كما توجهت فؤاد بالشكر لكافة شركاء التنمية للجهود المبذولة في تلك القضية وتضم مؤسسة سيدارى والمعونة الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والبنك الدولي بدءًا من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهى المادة ٢٧ والتى تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه. ويتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة في هذا الصدد، وأيضا البدء في الإعداد للإطار العام للإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية "الجايكا".مشيرة إلى انه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع على السواحل المصرية بالتركيز على محافظة في البحر المتوسط واخرى بالبحر الأحمر وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة بانلاستك.