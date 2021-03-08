نص عظة البابا تواضروس فى قداس أول أيام الصوم المقدس

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى نص عظة البابا تواضروس:-

بسم الآب والأبن والروح القدس الإله الواحد آمين، تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد آمين.

أهنئكم أيها الأحباء فى هذا اليوم ببدء الصيام المقدس الصوم الأربعيني، أهنئكم بهذه الأيام الروحية الغالية والغنية فى كنيستنا والتى نبدأ بها رحلة الصوم امتدادًا حتى عيد القيامة المجيد.

أيضًا أهنئكم بالأسقف الجديد لدير القديس العظيم الأنبا بيشوى نيافة الأنبا أغابيوس، ونشكر الله أنه أعطى لنا بعد مرور هذا العام منذ نياحة أبينا الحبيب المتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا صرابامون، أعطى لنا خلال هذا العام أن نصلى ونفكر ونختار إلى أن أراد الرب بسيامة الأسقف الجديد أمس، ليبدأ من هذا اليوم مسؤوليته وعمله فى هذا الدير العامر، أهنئ كل الآباء الرهبان ويشترك معى كل الآباء المطارنة والأساقفة الذين حضروا بالأمس والذين حضروا اليوم.

فى هذا الصوم أيها الأحباء يبدأ الصوم يوم الإثنين، وتختار الكنيسة فى قراءات اليوم الأول من الصوم المقدس تختار هذه الواقعة التى حدثت من تلاميذ السيد المسيح وانشغل التلاميذ بسؤال من هو الأعظم فينا؟ التلاميذ اختارهم السيد المسيح بطباع مختلفة، اختلفوا مع بعض وتساءلوا من الأعظم فينا؟، وعندما سألهم السيد المسيح فيما كنتوا تتحدثون؟ سكتوا، ولكنهم قالوا للسيد المسيح كنا نفكر من فينا الأعظم وكان جواب السيد المسيح "إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا فَيَكُونُ آخِرَ الْكُلِّ وَخَادِمًا لِلْكُلِّ" "مر9 : 35"، وكأنه يضع مبدأً لحياتنا الروحية، الأمر الذى أريد أن ألفت نظركم إليه أن هذا الفصل يأتى فى اليوم الأول من الصوم، الصوم جُعِل لكى ما تتضع به ذاتك، والذات هى العدو الأول المقيم أمام الإنسان، الصوم أحد أهدافه الرئيسية أن يميت الإنسان الذات لأن وجود الذات تجعل الإنسان محروم من ملكوت السماوات، الصوم ليس أكلًا وشربًا وانقطاعًا، الصوم جهاد مع النفس ضد ذات الإنسان، وإذا لم تبدأ الصوم وفى نيتك أن تتغير من داخلك ستمضى أيام الصوم ولن تستفيد شيئًا، فالصوم فترة لكى ما نغير الداخل ونرى ضعفاتنا ليبدأ الإنسان فى التخلص من هذه المتاعب والسقطات خلال فترة الصوم، ويبدأ بداية جديدة.

لذلك أيها الأحباء لا تدعوا فترة الصوم تمضى دون فائدة، انتبه، وهذا الكلام لنا جميعًا، الصوم فترة خاصة للإنسان يمكنه فيها أن يتغير ويتوب ويرفع من قلبه كل الضعفات ويضبط نفسه، "وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِى كُلِّ شَىء"، "1 كو 9 : 25"، هكذا يقول القديس بولس الرسول ويقول اليوم فى الإنجيل أن تقلع وتقطع عين الشر ويد ورجل الشر.

أدعوكم أيها الأحباء أن تدرسوا إنجيل هذا الصباح لأنه بداية الرحلة وهو يضع أمامنا العناوين الهامة التى نمارس بها وعلى أساسها، الصوم. الصوم المقدس رحلة مقدسة من أجل توبة الإنسان ومن أجل الخزين الروحى فى حياته الداخلية، الصوم المقدس الذى صامه السيد المسيح عنا، نحن نصومه ليس جسديًا ولكن روحيًا وقلبيًا. الصوم يحتاج منا جهاد، وفى نهاية فترة الصوم تسمع الآية الجميلة "طُوبَى لِلأَنْقِيَاءِ الْقَلْبِ، لأَنَّهُمْ يُعَايِنُونَ اللهَ"، "مت 5 : 8"، صومك يساعدك أن تتخلص من الضعفات والسقطات والسهوات لكى يكون لك قلبًا نقيًّا تستطيع به أن تعاين الله، ويجب أن تكون فترة الصوم فترة خاصة فى حياتك، وآباؤنا علمونا مديح يقال فيها "يدوب 55 يوما" بالكاد يتخلص الإنسان فى 55 يوما من عادة رديئة وتقول "مَعَ الْمَسِيحِ صُلِبْتُ، فَأَحْيَا لاَ أَنَا، بَلِ الْمَسِيحُ يَحْيَا فِى"، "غل 2 : 20".