الإفتاء: التاريخ كتب عن المرأة حكايات.. وصنعت المستقبل بإرادة وكفاح

جدة - نرمين السيد - وكتبت الدار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "تحية لكل امرأة سهرت على راحة زوجها وكانت عونًا لأبيها وسندًا لأختها وصديقة لأخيها، وأمًّا قوية لأبنائها".

وتابعت: "كتب عنها التاريخ حكايات، صنعت المستقبل بإرادة وكفاح، تحديات وبطولات ونجاحات فى كل المجالات، إنها المرأة".