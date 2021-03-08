الإفتاء: التاريخ كتب عن المرأة حكايات.. وصنعت المستقبل بإرادة وكفاح

جدة - نرمين السيد - وكتبت الدار، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الإثنين: "تحية لكل امرأة سهرت على راحة زوجها وكانت عونًا لأبيها وسندًا لأختها وصديقة لأخيها، وأمًّا قوية لأبنائها".
وتابعت: "كتب عنها التاريخ حكايات، صنعت المستقبل بإرادة وكفاح، تحديات وبطولات ونجاحات فى كل المجالات، إنها المرأة".
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