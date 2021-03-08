الإفتاء: لا يجوز للمعتدة من وفاة زوجها ترك المنزل إلا للضرورة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار، إن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء فى منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب، ويجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد فى ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت فى بيت الزوجيَّة، ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل.

ولفتت إلى أنه لا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا فى حالة الضرورة أو الحاجة التى تنزل منزلتها، كعدم الأمن والخشية على نفسها.