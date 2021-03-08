جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى، أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتى"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن والدة الشاب ناشدت بعلاج ابنها عبر برنامج "صالة التحرير"، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.
وعلق موسى: "شكرا سيادة الرئيس، السيسى يتجاوب شعبه ومع آهات المواطنين، الرئيس يستجيب للمواطنين قبل المسؤولين"، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لا يفرق بين المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. السيسى يوجه بعلاج شاب معاق بالشرقية.. وأحمد موسى: شكرا سيادة الرئيس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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