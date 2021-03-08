فيديو.. السيسى يوجه بعلاج شاب معاق بالشرقية.. وأحمد موسى: شكرا سيادة الرئيس

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى، أحمد موسى خلال برنامج "على مسؤوليتى"، على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن والدة الشاب ناشدت بعلاج ابنها عبر برنامج "صالة التحرير"، والذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

وعلق موسى: "شكرا سيادة الرئيس، السيسى يتجاوب شعبه ومع آهات المواطنين، الرئيس يستجيب للمواطنين قبل المسؤولين"، مؤكدًا أن الرئيس السيسى لا يفرق بين المواطنين.