فيديو.. أحمد موسى: الرئيس السيسى وجه بعلاج الإعلامية ملك إسماعيل

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر بنقل الإعلامية ملك إسماعيل إلى مستشفى كوبرى القبة العسكرى، فى استجابة عاجلة منه على نداء ابن الإعلامية بعد إصابتها بكورونا.





وأوضح موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتى" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنه تم التصديق من القائد الأعلى للقوات المسلحة، والآن يتم فورا الاتصال بابن الإعلامية من إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة لنقل الإعلامية. وعلق موسى: "شكرا الرئيس السيسى على سرعة الاستجابة، هذا الرجل يقدر الجميع، وده مش كلام دى أفعال، التجاوب يتم بسرعة".

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