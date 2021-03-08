الأنبا إيلاريون يضع حجر أساس مدرسة راكوتى بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وضع الأنبا إيلاريون الأسقف العام لقطاع غرب الإسكندرية، حجر أساس مدرسة راكوتى الخاصة لغات بالأرض الملحقة بكنيسة الشهيد العظيم مار مينا العجايبى و البابا كيرلس السادس بمنطقة أم زغيو بالعجمى.





وتم وضع حجر الأساس فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لوفاة البابا كيرلس السادس، وبتكليف من قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. ومن المقرر أن تفتح المدرسة أبوابها لكل أطفال المنطقة من مرحلة حضانة حتى ثانوى اعتبارا من العام الدراسى ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ ومن المخطط أن تخدم المدرسة عند اكتمال كل فصولها حوالى ١٧٠٠ طالب بمعدل ١٢٠ طالب بكل مرحلة مقسمة على ثلاث فصول لكل مرحلة.

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