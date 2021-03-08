الرئيس يستجيب لمناشدات الأم المكلومة.. السيسي يوجه بسرعة علاج الشاب محمد جمال

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال، الذي يعاني من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، ووجه الرئيس السيسى، بسرعة علاج الحالة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

وكانت والدة الشاب محمد جمال، وتدعى آمال فرج، ناشدت من خلال مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد»، بعلاج ابنها الذى لا يستطيع الحركة منذ ولادته، وبعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعلاج ابنها، وجهت والدته الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائلة: «ربنا يخليك لينا وللشعب المصري». وتابعت: «ابنى نفسه يمشى ويبقى له أصحاب، وقابلت اليوم محافظ الشرقية ووعدنى بإجراء عملية جراحية لمحمد بالقاهرة».