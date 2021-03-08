انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم العالمي للمرأة | كيف يحتفل Google والعالم بـ “يوم المرأة العالمي” والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - إن اليوم العالمي للمرأة يعتبر يوماً غير عادياً في حياة المرأة لأنه يتم تكريمها وتقدير جهودها في تنمية المجتمع وتطويره إلى أن يصبح من أنجح المجتمعات بالإضافة إلى دورها الرئيسي كأم لأولادها تعمل على تربيتهم التربية الصحيحة لتقفز بهم في المستقبل، و اليوم العالمي للمرأة يوافق يوم 8-3-2021 م وفي هذا اليوم تحي ذكرى المسيرة التي قامت بها العديد من النساء في شوارع نيويورك للمطالبة بتحسين حالتهم الاجتماعية والثقافية، وعدم التمييز بين الجنسين في كل الحقوق والآن سوف نقدم لكل متابعينا على موقع مصر فايف كل التفاصيل عن يوم المرأة العالمي وكيف يمكن الاحتفال به؟

تاريخ اليوم العالمي للمرأة

إن يوم المرأة العالمي أصبح يوماً مميزاً يحتفل به معظم دول العالم التي أصبحت تقدر جهود المرأة وسعيها لتقدم البلاد، وقد جاء الاحتفال بهذا اليوم لأن العديد من النساء قامت بمسيرة في عام 1908 وهن يمسكن في أيديهن مجموعة من الورود وخبز يابس وهذا يعبر عن وقفتهم الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهن المسلوبة منهن وحقهم في تقليل ساعات العمل لأنهم يعملون عدد ساعات طويلة بدون أجر مجزي، لذلك يطالبون أيضاً بارتفاع الأجور وإيقاف عمل الأطفال التي يتم استغلالهم في العمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة للتعليم، بالإضافة إلى حقوق العديد من النساء في التصويت على الانتخابات، وأيضاً الترشيح بها ليكون هناك صوت للمرأة في المجالس وداخل الحكومة، لذلك ألتفت المسئولين إلى مطالبهن وأمروا بتحقيق العدل وأن يأخذوا النساء جميع الحقوق المسلوبة منهن.

وقد قاموا بتحديد يوم مخصص للمرأة لتقدير وتكريم كل المجهودات التي تقوم بها من أجل البلاد وهو يوم 8 مارس من كل سنة ولا ننسى أيضاً دور النساء في التصدي لفيروس كورونا المستجد وسعيها لعدم انتشاره أكثر، إذا كانت أم خائفة على أطفالها أو طبيبة تعالج الأشخاص من هذا الفيروس وأيضاً إذا كانت ممرضة تساعد في علاج الآخرين بكل طاقتها.

كيفية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في دول العالم

هناك الكثير من دول العالم يحتفلون بيوم المرأة العالمي ويعزز مجهودها في تحسين المجتمع وإزالة التمييز بين الرجل والمرأة، والاحتفال بهذا اليوم يختلف من دولة لأخرى حسب العادات والتقاليد والثقافة على سبيل المثال :

دولة إيطاليا : يتم تكريم المرأة عن طريق توزيع الزهور التي تعبر عن الحب والامتنان لك جهودها لتحيا حياة كريمة ويكون هذا في شوارع إيطاليا كلها، وهذه الهدية البسيطة تعبر عن الامتنان لقوة تحمل المرأة للكثير من المتاعب.

دولة روسيا : يتم تقديم الورود والزهور من الجنود للمرأة في كل شوارع روسيا.

كما احتفل موقع Google باليوم العالمي للمرأة عن طريق هذا الفيديو :