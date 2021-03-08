جدة - نرمين السيد - أعلن الأنبا بنيامين، مطـران المنوفية فى برنامج تليفزيونى تم بثه على "قناة مى سات" اليوم الإثنين أن الدكتور چورچ حبيب بباوى مازال محروما ومـازالـت كتبـه محرومـة ومازالـت تعاليمـه محرومـة مشددا على أنه مـن حـرم بمجمـع لا يحلـه إلا مجمــع.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران المنوفية: جورج بباوى مازال محروما وكتبه ممنوعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.