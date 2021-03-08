فيديو.. عوض تاج الدين: مصر تعاقدت على ملايين الجرعات من لقاح كورونا

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، أن الاتفاقيات التى تجريها الدجولة تتم على مستوى رفيع للحصول على أكبر قدر من اللقاحات، وأى كمية تصل أو يتم التعاقد عليها يتم الإعلان عنها فورًا، لافتًا إلى أن مصر استقبلت فى البداية 50 ألفا ثم 50 ألفا ثم 300 ألفا، وهناك تعاقد على كميات كبيرة تصل إلى عدة ملايين من الجرعات ستصل فى مرحلة من المراحل.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الأساليب الوقائية هى الحصن الأول للوقاية من المرض مثل ارتداء الكمامات، منوهًا إلى أن اللقاح يعطى نوع من المناعة الجزئية وقدم يمنع المضاعفات الشديدة للمرض.
ووجه رسالة طمأنة للمواطنين بشأن اللقاحات، قائلاً: "كل الإجراءات تتخذ لضمان لسلامة وآمان أى لقاح زى أى دواء".
ولفت إلى أن مصر تسعى لإنتاج لقاح لكورونا، مؤكدًا أنها قادرة، خصوصًا وأن هناك مؤسسات فى مصر قادرة على إنتاج اللقاحات.
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