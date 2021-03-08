وزيرة التضامن الاجتماعى: نسبة الإناث فى تكافل وكرامة تمثل 75.5 %

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، اليوم الاثنين، إن حجم الحالات الإيجابية التى تأتى لنا فى عيد الأم كبير للغاية، ولا نعرف حينها نعطى جائزة الأم المثالية لمن من كثرة النماذج الناجحة.





وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال تصريحاته ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آيه عبد الرحمن، مؤكدة أن نسبة الإناث فى تكافل وكرامة تمثل 75.5 %، لافتة أن هناك نماذج كثيرة من الأمهات تستحقن التقدير من قبل الدولة. وأكدت "القباج"، أن مبادرة تكافل وكرامة قدمت العديد من الخدمات للمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك بطاقات صرف غيرت فى حياة الكثير من الأمهات.

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