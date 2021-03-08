نائب وزير الطيران يزور مطار مرسى مطروح الدولى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك في إطار توجيهات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى بتجهيز المطارات المصرية السياحية و رفع مستوى الخدمات المقدمة بها، وبدأت الزيارة بالمرور على صالات السفر والوصول ومهبط الطائرات و برج المراقبة ومحطة الأرصاد الجوية و كاونترات الجوازات و المبانى الإدارية والخدمية بالمطار، كما أطمأن خلال الزيارة على الإجراءات الاحترازية و الوقائية المطبقة للعاملين والمسافرين داخل أروقة المطار خلال جائحة فيروس كورونا وأيضًا متابعة تطبيق الإجراءات الأمنية داخل المطار. وتأتى هذه الزيارة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالتطوير والتحديث الشامل لمنطقتى مرسى مطروح والعلمين خلال السنوات القليلة القادمة بإعتبارهم إحدى أهم المدن السياحية الجاذبة على مستوى العالم.

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