«التعليم»: أجرينا 12 مليون امتحان إلكتروني منذ 27 فبراير

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الإلكترونية، جاءت ليكون شكل الامتحان قوي، وتم التعامل مع كافة مشكلات الإنترنت، مشيرا الى أنه منذ 27 فبراير تم الانتهاء من 12 مليون امتحان إلكتروني.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن نوعية الأسئلة وكفاءتها في الامتحان الإلكترونى هي الشيء المهم في هذه المرحلة، موضحًا أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم الانتهاء من المشكلات التي واجهت الطلاب خلال الأيام الأولى من الامتحان.

وأوضح وزير التعليم، أن نسب الدخول تجاوزت الـ 99%، موضحًا أنه ومنذ يوم 28 فبراير تتم الامتحانات فى بيئة جيدة إلكترونيًا بعد حل كافة المشكلات الخاصة بالإنترنت.