أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الامتحانات الإلكترونية، جاءت ليكون شكل الامتحان قوي، وتم التعامل مع كافة مشكلات الإنترنت، مشيرا الى أنه منذ 27 فبراير تم الانتهاء من 12 مليون امتحان إلكتروني.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن نوعية الأسئلة وكفاءتها في الامتحان الإلكترونى هي الشيء المهم في هذه المرحلة، موضحًا أنه بالتنسيق مع وزارة الاتصالات تم الانتهاء من المشكلات التي واجهت الطلاب خلال الأيام الأولى من الامتحان.
وأوضح وزير التعليم، أن نسب الدخول تجاوزت الـ 99%، موضحًا أنه ومنذ يوم 28 فبراير تتم الامتحانات فى بيئة جيدة إلكترونيًا بعد حل كافة المشكلات الخاصة بالإنترنت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «التعليم»: أجرينا 12 مليون امتحان إلكتروني منذ 27 فبراير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.