وزير التعليم عن جروبات الغش: إحنا موجودين فيها وعارفين الطلاب وأرقام جلوسهم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، إن الغش هو آفة مجتمعية ويجب أن ننظر فى المرآة، مضيفًا: "إحنا موجودين مع الطلاب فى الجروبات اللى بيغشوا منها وعندنا أسمائهم وأرقام الجلوس وعارفين هما مين، وهما لا يقلوا عن 300 ألف فى دفعة قوائمها 600 ألف".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن الموضوع يتم متابعته من قبل مباحث الإنترنت والأمن الوطنى، معلقًا: "إحنا ممكن نوقف الموضوع ده، بس ده مش الحل، اللى بيغشوا هايندموا لو متعلموش". وأوضح أن الغش ورائه أشخاص فى الداخل والخارج، متابعا: "الأمن الوطنى قبض على ناس كتير كانوا بيعملوا هاشتاجات معينة وكانوا بياخدوا تمويلات من الخارج".

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