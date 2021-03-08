انطلاق الدورة الأولى للتدريب عن بعد لـ 50 إماما من أوقاف الدقهلية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم الاثنين الدورة الأولى للتدريب عن بعد، وذلك لعدد (50) إماما من أئمة مديرية أوقاف الدقهلية، وذلك ضمن الدورات الأسبوعية، التى ستعقد لأئمة وزارة الأوقاف بجميع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية.





شارك فى الدورة التى تقام تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفى إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميا وثقافيا ومهنيا، كل من: الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور هانى تمام الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية، وذلك عبر تقنية (zoom)، فى كتاب "قواعد الفقه الكلية".

وخلال محاضرته أكد الدكتور عبد الله النجار أن حصر الأحكام الفقهية جميعا فى قالب معين أمر غير ممكن، فقد وضع العلماء القواعد الفقهية لتكون معايير علمية تندرج تحتها أحكام فقهية، بحيث تكون أداة تجمع المتفرقات، ليتمكن الفقيه أو المجتهد من أن يستنبط بها الأحكام، لذا يجب على الفقيه معرفتها معرفة جيدة تمكنه من استنباط الأحكام الفقهية الشرعية فى ضوء تلك القواعد الضابطة.

وخلال محاضرته أكد الدكتور هانى تمام أن قاعدة الأمور بمقاصدها تدخل فى أغلب العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، فهى داخلة فى أغلب أبواب الفقه، والتى تختلف بدورها عن الضابط الفقهى الذى يتعلق فقط بباب واحد من أبواب الفقه، متناولا قاعدة (العادة محكمة) بالشرح والتحليل، فهى مرتبطة بالعرف المعتبر شرعا، أى أن العادة والعرف مصدران للحكم الشرعى، وهى: ما استقر فى النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وهذه القاعدة من القواعد التى ترفع الحرج والمشقة عن كثير من البلاد فى بعض الأمور، ولكن يشترط فى العرف أن يكون عرفا صحيحا لا يصطدم بالشرع الحنيف.