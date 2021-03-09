برلمانية: إطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية على ميادين الفيوم

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة مرفت عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، فى مبادرة إطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية فى جائحة كورونا، على ميادين محافظة الفيوم، برعاية الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم.





وأوضحت عبدالعظيم، فى تصريح لها، على هامش إطلاق المبادرة، أنها تأتى تقديرا لتضحياتهم الغالية والنفيسة فى سبيل حماية أهلنا.

وأشادت عضو مجلس النواب، بالجهود التى يقدمها أبطال الجيش الأبيض فى سبيل القضاء على فيروس كورونا، مؤكدة أنهم يسطرون أسمائهم بحروف من نور فى سجلات التاريخ.

وفى سياق آخر، أكدت الدكتورة مرفت عبدالعظيم، أنه تم اليوم الإتفاق مع محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد الدمرداش رئيس أقسام النساء والولادة بمستشفى الفيوم العام، على إطلاق أول وحدة لطب الجنين بشمال الصعيد فى مستشفى الفيوم، والتى ستقدم خدمة هامة ومتميزة فى هذا المجال الدقيق بالمجان لأهالى المحافظة يوم 18 مارس، كما يقام مؤتمر طبى علمى بهذا الخصوص يوم الجمعة 19 مارس على ضفاف بحيرة قارون.

وعلقت قائلة: "يسعدنى أن أكون جزءا من ولادة هذا الكيان الهام جدا لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، كل الشكر للدكتور أحمد الأنصارى، والدكتور محمد عبدالله مدير المستشفى، والدكتور محمد الدمرداش صاحب الفكرة".