وزير الأوقاف يفتتح مؤتمر مجلس الشؤون الإسلامية نائبا عن مدبولى

جدة - نرمين السيد - أناب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فى افتتاح المؤتمر الدولى العام الحادى والثلاثين لـ "المجلس".





ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال يومى السبت والأحد المقبلين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "حوار الأديان والثقافات"، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.

وكان وزير الأوقاف قد أعلن، فى مؤتمر صحفى أمس الأحد، تفاصيل المؤتمر الـ 31 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث أكد أنه المؤتمر الثقافى الدينى الوحيد الذى يعقد مباشرة فى ظل ظروف انتشار فيروس كورونا، وفى الوقت الذى نجحت فيه مصر فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأشار إلى أن المؤتمر تشارك فيه 35 دولة، وستتم مناقشة أكثر من 30 بحثا، مؤكدا أن الناس فى حاجة إلى التلاقى، موضحا أن المؤتمر يرفع شعار "حوار لا صدام" فالحوار علم وفن يحتاج إلى مهارات خاصة.