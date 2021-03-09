عاجل .. الصحة : تسجيل 591 إصابة جديدة بـ كورونا .. و43 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 466 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 144485 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى لـ "الوزارة"، أنه تم تسجيل 591 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لـ "الفيروس"، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها "الوزارة"، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

بيان كورونا اليوم

وذكر مجاهد أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 187.094 من ضمنهم 144.485 حالة تم شفاؤها، و11.038 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت "الصحة" عددا من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس أب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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