غدا.. «تعليم النواب» تناقش دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعين، غدا الثلاثاء، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في وقت سابق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية، بما يشمل دعم تطوير المناهج والمواد التعليمية الرقمية، وتوفير التدريب اللغوى والتربوى للمعلمين لزيادة كفاءتهم، وتم الإشارة إلى أنه للمرة الأولى لجميع طلاب المدارس الفرنسية في كل السنوات الدراسية، يمكن الآن دراسة جميع المواد باللغة الفرنسية من خلال المحتوى المتاح على منصة إدارة التعلم على بنك المعرفة المصرى.
وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الاتفاقية بحضور ممثلى الحكومة فى الاجتماع، وستعد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
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