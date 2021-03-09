تعرف على طرق التحاق المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلف بضرورة تواجد المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة بجانب بحث المعوقات التي تمنع دخولها هاتين الجهتين، والاستعانة بالعنصر النسائي بكل منهما.
وأضاف وزير العدل، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أنه بعد تكليف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تم التواصل مع الجهتين، لتحديد طرق التحاق المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة، والأعداد المطلوبة، وسيتم الإعلان بعد ذلك عن كيفية الالتحاق.
ولفت وزير العدل إلى أن المرأة موجودة فى العديد من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية والقضاء العالى والمحكمة الدستورية العليا فى هيئة المفوضين، ولكن النيابة العامة ومجلس الدولة كان ينقصهما أن يكون فيهما تمثيل للمرأة. وأوضح وزير العدل، أنه سيتم تحديد ما إذا كانت المرأة ستعمل كمساعد نيابة أو رئيس نيابة أو وكيل نيابة ومسشار فى مجلس الدولة أو مستشار فى مجلس الدولة.
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