صور - بعد استجابة الرئيس .. علاج شاب يعانى قصورا بالقدم على نفقة الدولة

جدة - نرمين السيد - كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالتحرك الفورى لتقييم الحالة الصحية للمريض محمد جمال أحمد، من خلال الأطباء الاستشاريين المختصين، والبدء فى مرحلة العلاج.





جاء ذلك، بعدما استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمناشدة المواطنة آمال فراج، والدة الشاب محمد جمال أحمد، والمقيم بمدينة منشأة "أبو عمر" بمحافظة الشرقية، والذى يبلغ من العمر ٢٠ عاما، ويعانى من عدم قدرته على الحركة منذ ولادته، والمصاب بقصر فى أوتار القدم، ويحتاج إلى تدخل جراحى.

وقام فريق طبى من مديرية الشؤون الصحية بـ الشرقية على رأسهم مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، بالتوجه لمنزل محمد، ونقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى فاقوس النموذجى، مساء أمس الإثنين، لإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع الكشف الطبى على المريض ومناظرة الحالة وتقييمها من خلال الأطباء الاستشاريين فى التخصصات الطبية المختلفة، لإتخاذ القرار المناسب للعلاج.

من جانبها، قدمت والدة محمد جمال الشكر لـ الرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء فى علاج نجلها، مشددة على أنها بكت من فرحتها، لافتة إلى أن نجلها كان يعانى من مشكلة الأوتار بقدمه منذ الولادة وأجروا له عملية جراحية لكنه لم يتماثل للشفاء وظل يعانى إلى أن حرر الله قلبها باستجابة الرئيس لها.

جدير بالذكر، أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استقبل السيدة آمال فراج والدة محمد، بديوان عام المحافظة، أمس الإثنين، كما يتابع حالة نجلها باستمرار.